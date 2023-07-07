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Editörler : Lanet


07 Temmuz 2023 10:53
gaming mouse almam lazım

Kankalar artık yeni gaming mouse almam lazım yoksa sinir krizi geçiricem dpı çok düşük benimkinin keyif vermiyor zaten tutuşu değişik tam ısınamadım . Güzel bi mouse önerisi alsam?


mastermember
Aday Memur
07 Temmuz 2023 11:24

brom ben uzun süredir kullanıyorum oyun oynarken gerçekten donanım kadar mouse da önemli o farkı hissettiriyor. https://www.casper.com.tr/aksesuar/gx21-oyuncu-mouse

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