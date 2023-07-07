Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 10:56
Başka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak Gerek

Evet kıymetli meslektaşlarım. Sağlık ve milli eğitim bakanlığı personelleri ile sözlü münakaşadan imtina etmemiz gerekiyor. Bakınız, yetki ve popülerlik bakımından en üst düzey memur polistir. Savcının eli, kolu, ayağı, gözü, kulağıdır polis. Hiçbir öğretmen hiçbir doktor bir insana zorla bir şey yaptırmaz. Ama bizim insanlara zor kullanmaya bile yetkimiz var. Bizler insanların herkesten sakladığı sırlarına, işlediği günahlara vakıf insanlarız. Doktor ve öğretmen sadece ve sadece kendi işini yapabilecek kapasitede iken (tarih öğretmeni matematik dersine giremez, diş doktoru kalp ameliyatı yapamaz gibi) bizler bu teşkilatın her biriminde çalışmaya haiz insanlarız. Ben okudum doktor oldum diye gerile gerile gezen memur bile dayak yediğinde beyaz kod verir. Kendini savunacak güçleri bile yoktur. Bu nedenle diğer memurların sizleri aşağıya çekmesine izin vermeyin. Muhatap olmayın. Kaliteden taviz vermeyin. Canlarını size borçlu olduklarını iliklerine kadar hissettirin.


abdullah ara
Aday Memur
07 Temmuz 2023 11:26

saygılı olan ve birbirine saygı besleyen her meslek ve meslektaş önemlidir

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