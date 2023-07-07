Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 11:00
Torba yasa kira desteği gerçeklik payı
Bugün memurlar.net te kira yardımı ve torba yasa diye haber var Gerçeklik payı var mı

dehame1990
Aday Memur
07 Temmuz 2023 11:06

16 maddeden oluşan kanun teklifinde yüzde 25 kira artış sınırının devam etmesine yönelik düzenleme d


Yekmaleli
Memur
07 Temmuz 2023 11:07
Memura kira desteği yok değil mi Hocam
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