Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 11:03
Önümüzdeki toplu sözleşme hayati önem taşıyor

Günübirlik gündemleri bırakıp toplu sözleşmeye odaklanmamız lazım yoksa acısını çok çekeriz. özellikle memursen üyeleri baskı kursun yada yapması gereni yapsın


Vardır bir hayır
Memur
07 Temmuz 2023 11:06

Kendi adıma hiçbir şey beklemiyorum bugüne kadar olanlar malum..%3 kere %5 lere hazırlıklı olun


cetek
Aday Memur
07 Temmuz 2023 11:09

Memur sen gereğini yapar hiç merak etme :D


Makinatocu
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 11:11

ali yalçın avuçlarını ısıtıyordur şimdi alkışlamak için


'SWAT'
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 11:56

Boş yere beklentiye girme bundan sonra beş yıl memura enflasyon üstü zam yok.


yellow2578
Memur
07 Temmuz 2023 11:59
Elimizdeki tek şey üyeysen sendikadaj istifa etmek üye değilsen allaha dua etmek başka bir şey yooook

murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
07 Temmuz 2023 12:02

Kendisine bu mesaj vesilesiyle bir şarkı armağan etmek istiyorum.

Muazzez Ersoy söylüyor "Avuçlarımda hala sıcaklığın"

Makinatocu, 57 dk. önce

ali yalçın avuçlarını ısıtıyordur şimdi alkışlamak için

Toplam 6 mesaj

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