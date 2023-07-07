Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


07 Temmuz 2023 11:30
iştiraak nafakası yaz tatilinde 1 ay babada kalınca ödenmek zorundamı...

merhabalar yaz tatilinde cocuklarım 1 ay bende kalıcaklar rica ettim bu ay çocuklarıma harcayayım bende olacaklar nede olsa diye kabul etmedi eski eşim ..hukuken verme zorunluluğu varmıdır...

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