Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


07 Temmuz 2023 11:48
Güvenlik soruşturması ne kadar sürer?
Arkadaşlar merhaba belediyenin şirketine işe giriyorum. Evrakşarı teslim ettim aranmadım.. güvenlik soruşturmasını beklediklerini söylüyorlar. Acaba ne kadar sürer ?

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