Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 11:50
Bismillahirrahmanirrahim

2020 ihraç, 2021 de hem idare hem de bölge idareyi kazandim arayan soran yok

Bu mübarek cuma günü inşallah bizim durumda olanların yüzü güler


JW Argo İzmir 3310
Şef
07 Temmuz 2023 12:00
Olur kardeş sabır
Toplam 1 mesaj

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