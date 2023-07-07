Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 11:55
AKP İçin Yeni Vergiler Önerelim.

Genelde ilk akla Kulak Arkası vergisi geliyor :)

ilk olarak: muhalifler her şeye %100 artırımlı vergi ile sahip olmalı diyorum :))

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