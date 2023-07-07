Temmuz ayı enflasyonu ???

Geçen senin aynı ayındaki enflasyon baz alınmayacak diyor geçen temmuzda enflasyon 2.37 çıkmıştı bu sene 4 çıkarsa ne olacak yükselmesi gerekiyor ve düşürmek için uğraşıyorlar neyi baz alacaklar onu anlamadım

Geçen senin aynı ayındaki enflasyon baz alınmayacak diyor geçen temmuzda enflasyon 2.37 çıkmıştı bu sene 4 çıkarsa ne olacak yükselmesi gerekiyor ve düşürmek için uğraşıyorlar neyi baz alacaklar onu anlamadım