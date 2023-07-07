Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 12:06
Temmuz ayı enflasyonu

Temmuz ayı enflasyonu ???


payitaht26
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 12:10

Baz etkisi yıl sonuna kadar kalktı. Her ay ortalama 3 ya da 4 civarı bekliyorum. Baksana zamlara gib


mıcheal owen
Memur
07 Temmuz 2023 12:12

Baz etkisi ne oluyor

payitaht26, 2 saat önce

Baz etkisi yıl sonuna kadar kalktı. Her ay ortalama 3 ya da 4 civarı bekliyorum. Baksana zamlara gib


payitaht26
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 12:15

Abi sana zahmet molla Google sorar mısın? : )

mıcheal owen, 2 saat önce

Baz etkisi ne oluyor


nrttn21
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:21
Geçen senin aynı ayındaki enflasyon baz alınmayacak diyor geçen temmuzda enflasyon 2.37 çıkmıştı bu sene 4 çıkarsa ne olacak yükselmesi gerekiyor ve düşürmek için uğraşıyorlar neyi baz alacaklar onu anlamadım
payitaht26, 2 saat önce

Abi sana zahmet molla Google sorar mısın? : )


mıcheal owen
Memur
07 Temmuz 2023 12:23

Sordum bildiğim birşeymiş ama bunun ismimin baz olduğunu bilmiyordum. Peki yıllık enflasyon düşüşte gösterilecek diye daha da mı düşük açıklanacak artık enflasyon oranları ??

payitaht26, 2 saat önce

Abi sana zahmet molla Google sorar mısın? : )


payitaht26
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 12:29

Şöyle yıllık bazda küçük düşüşler olacak ama aylık bazda benim dediğim seviyelerde gerçekleşirse zam oranımız 10'un çok üzerinde olacak.


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 12:33

Temmuzda en az 5 çıkar enflasyon. Vergilerden dolayı 2 puan ordan gelecek.


Aslantugg
Aday Memur
07 Temmuz 2023 13:06
Benzin ve motorine çifte zam geliyor https://www.memurlar.net/haber/1070249/ Hızlarını alamadılar namissizlar

falancaolsun
Aday Memur
07 Temmuz 2023 13:08
%10 mu. bir aylık enflasyon la bu. hangi ara bu kadar düşük şeylere kendinizi alıştırdınız.
payitaht26, 2 saat önce

Şöyle yıllık bazda küçük düşüşler olacak ama aylık bazda benim dediğim seviyelerde gerçekleşirse zam oranımız 10'un çok üzerinde olacak.


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 13:15
Haziran 3.92 çıktı ise mantıken bu vergi artışları ile birlikte daha fazla artacaktır 4.5 üzerinde bekliyorum enflasyon da yıllık bazda yani yüzde 40 ı aşacaktır.

Thalesemre
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 14:03

5'ten fazla çıkar hocam. Bütün vergi ve harçlar yüzde 50 arttı. Akaryakıt keza öyle. Market ürünlerini saymıyorum. Gerçek enflasyon %12 civarı olur ama tüik 5 ile 7 arası çıkarır.

Anuşirvann, 2 saat önce

Temmuzda en az 5 çıkar enflasyon. Vergilerden dolayı 2 puan ordan gelecek.


mıcheal owen
Memur
07 Temmuz 2023 14:07

Keşke hissettiğimiz enflasyon açıklansa da yok temmuzda ne kadar refah payı olacak yok seyyanen mi olacak yok yüzdelik mi olacak gibi şeylerle muhatap olmasak

Thalesemre, 6 dk. önce

5'ten fazla çıkar hocam. Bütün vergi ve harçlar yüzde 50 arttı. Akaryakıt keza öyle. Market ürünlerini saymıyorum. Gerçek enflasyon %12 civarı olur ama tüik 5 ile 7 arası çıkarır.


payitaht26
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 14:08

Sakin üstadım 10 demedim 10'un çok üzerinde olur dedim. Sen tamamla işte 10'un üzerini..

falancaolsun, 1 saat önce
%10 mu. bir aylık enflasyon la bu. hangi ara bu kadar düşük şeylere kendinizi alıştırdınız.
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