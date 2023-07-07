Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 12:07
%10 + %10
Toplu sözleşmede beklenen oranlar... Tabi bu oranı aşması durumunda + enflasyon farkı.

payitaht26
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 12:13

Bende senin gibi düşünmekteyim. 10+10 ve enflasyon farkı ama bununla birlikte artık baz etkisi de kalmadı ve gelen yağmur gibi zamlarında etkisiyle yıl sonuna kadar enflasyon her ay ortalama 3 yada 4 civarında artmasını bekliyorum. Ez cümle 2024 Ocak zam beklentim 15 ve üzeri..


nrttn21
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:14
%10 çok az bu saatten sonra zam beklemeyin enflasyonu düşürmeye çalışıyolar

mıcheal owen
Memur
07 Temmuz 2023 12:15

Herşeye zam yaparak mı

nrttn21, 2 saat önce
%10 çok az bu saatten sonra zam beklemeyin enflasyonu düşürmeye çalışıyolar

nrttn21
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:20
Zama rağmen evet malesef
mıcheal owen, 2 saat önce

Herşeye zam yaparak mı


zorta
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:20

2+2 çok bile


herdaimdogru
Memur
07 Temmuz 2023 12:30
%15+%15 olması gerekli diyecem işçilere verdi diyecem sonra kendim de inanmayacam

'SWAT'
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 12:33

En fazla %5verilir boş yere hayal kurmayın. Devletin 1 katrilyon bütçe açığı var.


Rafaello
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:48
Buçuklu bir rakam olur bence

nrttn21
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:58
Abi küçük düşünmeyin işçi kardeşlerimize %15 ve diğer aylar 10 geldiyse bize neden gelmesin % 20 diye diretsin sendikalar kamusenli değilim ama şuan tek çabalayan sendikadır
'SWAT', 2 saat önce

En fazla %5verilir boş yere hayal kurmayın. Devletin 1 katrilyon bütçe açığı var.


Aslantugg
Aday Memur
07 Temmuz 2023 13:05
Benzin ve motorine çifte zam geliyor https://www.memurlar.net/haber/1070249/

falancaolsun
Aday Memur
07 Temmuz 2023 13:12
vay anasını %15 demek ha. işte memursen de bu kafada. asgari ücret ve işçilere %50ler 60lar havada uçuşurken %15 demek he
payitaht26, 2 saat önce

Bende senin gibi düşünmekteyim. 10+10 ve enflasyon farkı ama bununla birlikte artık baz etkisi de kalmadı ve gelen yağmur gibi zamlarında etkisiyle yıl sonuna kadar enflasyon her ay ortalama 3 yada 4 civarında artmasını bekliyorum. Ez cümle 2024 Ocak zam beklentim 15 ve üzeri..


falancaolsun
Aday Memur
07 Temmuz 2023 13:14
insan %60+60 yazar. kafayı yedirtecek bu memnunsen garibanlikca talepleri

civil_eng06
Şef
07 Temmuz 2023 14:02

Herşeye zam yapılsa bile malum kurumun hesaplama yönteminde revizyona giderler. Mesela enflasyon hesabı için fiyatlandırmada kdv ve ötv hariçtir derler olur biter. Bunca zama rağmen enflasyon eksi çıkmazsa ne âlâ

mıcheal owen, 2 saat önce

Herşeye zam yaparak mı

Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?8000nin ocaktaki akıbeti%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokSeyyanen zammın yarısı yatacak tam degil8000 TL olayı.

Sözlük

yüzünden geçen gölge 1 ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 5 baba evi 2 aldatmak 4 vatandaşa tavsiyeler 1 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 6 hamam 2 Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz 3 Bugün olanlar 8 yama 3

Son Haberler

Memurların yıllık izinlerine ikişer gün yol izni eklenmesi zorunlu mu?Türk bilim insanları yeni bir parazit türü keşfettiİstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına ilişkin esaslar belirlendiSivas'ta 23 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduBenzin ve motorine çifte zam geliyor

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı