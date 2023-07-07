Abi küçük düşünmeyin işçi kardeşlerimize %15 ve diğer aylar 10 geldiyse bize neden gelmesin % 20 diye diretsin sendikalar kamusenli değilim ama şuan tek çabalayan sendikadır

Abi küçük düşünmeyin işçi kardeşlerimize %15 ve diğer aylar 10 geldiyse bize neden gelmesin % 20 diye diretsin sendikalar kamusenli değilim ama şuan tek çabalayan sendikadır