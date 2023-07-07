Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 12:11
Trafik, noter, vergi, tapu, pasaport harçlarına zam geldi. Telefon harçları 6 bin liradan 20 bine çı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu, Pasaport, Vize, Diploma ve trafik harçlarına yüzde 50 zam geldi.


Jshahin
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:34

Şampuan deterjan grubunda yüzde 8 olan KDV 20 ye çıkmış, yetmez yüzde 50 olsun


Jshahin
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:35

Maaşımıza zam gelirken şu enflasyonu yerinde tutabilirlerse biraz nefes alırız diyoruz vergi artırıyorlar sağolsun lar, bir cepten verdiklerini diğer cebe geri alacaklar adaletini s....


serkansah86
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 12:43

Hocam %52 lik kesimin emin ol yarısı vergilerden bı haber, temizlik gurubunu vergilerin %8 den %20 çıkmasından dahi haberleri olmayacak, bunun zam olduğunu bile bilmeyecekler, olacağı söylüyorum temmuz zammin da emeklilere de yalan dan seyyanen 2500-3000 TL zam verecekler, onlarda diyecekler vay be maaşımiz 10000 oldu ama alım gücü 0

Jshahin, 2 saat önce

Maaşımıza zam gelirken şu enflasyonu yerinde tutabilirlerse biraz nefes alırız diyoruz vergi artırıyorlar sağolsun lar, bir cepten verdiklerini diğer cebe geri alacaklar adaletini s....


Velocıraptor
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 13:41

Ben daha fazla bir kısmın haberi olacağını düşünüyorum. Mazot tohum ilaç fiyatları d afırladı gitti. zirail ilaç yerine gazyağı sıkmayı düşünenler var.

serkansah86, 1 saat önce

Hocam %52 lik kesimin emin ol yarısı vergilerden bı haber, temizlik gurubunu vergilerin %8 den %20 çıkmasından dahi haberleri olmayacak, bunun zam olduğunu bile bilmeyecekler, olacağı söylüyorum temmuz zammin da emeklilere de yalan dan seyyanen 2500-3000 TL zam verecekler, onlarda diyecekler vay be maaşımiz 10000 oldu ama alım gücü 0

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