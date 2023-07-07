Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 12:36
375 khk ihrac sonrasi mahkeme karari ile goreve baslatilanlarin sayfasi

Olumlu haber alan herkese hayırlı olsun, darısı diğer haber bekleyenlerin başına. 375 KHK ile ihraç edilip olumlu mahkeme kararı sonrası göreve başlatılanlar tüm soru görüş ve taleplerini bu sayfadan devam ettirebilirler.


parola3434
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:39
İlk derece mahkemesinin olumlu kararı sonrası göreve başlatılanlar bim den yd veya esastan olumsuz karar alırsa tekrar ihraç mı edilecek?
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