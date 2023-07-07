Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 12:36
8077 Tl Sabit mi?
Arkadaşlar bu 8077 tl lik ödeme gelecek dönemki zamlardan etkilenecek mi yoksa sabit olarak mı kalacak. Eğer 8077 sabit ise bu zammın hiç bir anlamı yok !!!

musa1992
Memur
07 Temmuz 2023 12:41

Arkadaşlar biraz önce ak parti grup başkanı sivas milletvekili Abdullah Güler'in makamını aradım.Numarası :0312 420 65 07. 8077 tl nin 14 günlük farkının kanuna eklenmesini istedim ve vekilimize ileteceğim dedi.Ayrıca genel kurul 11 temmuz salı günü toplanacakmış.Ben bugün zannediyordum.Arkadaşlar herkes arasın hiç yoktan 8077 tlnin 14 günlük farkını isteyelim.Başka elimizden bir şey gelmiyor


musa1992
Memur
07 Temmuz 2023 12:42

Arkadaşlar biraz önce ak parti grup başkanı sivas milletvekili Abdullah Güler'in makamını aradım.Num


Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 12:47

Bu konuda defalarca burdaki mutemet arkadaşlar cevap verdi. Neden yeni başlık açıyorsun arkadaş. Diğer tüm başlıklarda bunun cevabı var. 8077 sabit değil. Memur maaş katsayısına bağlıdır. 6 ayda bir zamla artacak.


TakaNuri
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 12:52

1. Kanun metninde 15.965 ek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ek ödeme olarak ödenir diyor. Bu miktar da 8138 liraya denk geliyor. Damga vergisi kesildikten sonra maaşa 8077 TL net olarak yansıyacak.

2. Bu ek ödeme gelir vergisine tabi değildir sadece damga vergisi alınır.

3. Memur maaş katsayısı 6 ayda bir yüzdelik zam ile güncellendiği için bu ek ödeme sabit değildir her zam döneminde artar.

4. Bu ek ödeme artışının diğer tazminat ve ödenekler üstünde herhangi bir etkisi yoktur.

5. Bu ek ödeme artışının emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarına etkisi yoktur.


Gencmemurrr
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:54
Gayet güzel özetlemişsiniz teşekkürler.
TakaNuri, 1 saat önce

1. Kanun metninde 15.965 ek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ek ödeme olarak ödenir diyor. Bu miktar da 8138 liraya denk geliyor. Damga vergisi kesildikten sonra maaşa 8077 TL net olarak yansıyacak.

2. Bu ek ödeme gelir vergisine tabi değildir sadece damga vergisi alınır.

3. Memur maaş katsayısı 6 ayda bir yüzdelik zam ile güncellendiği için bu ek ödeme sabit değildir her zam döneminde artar.

4. Bu ek ödeme artışının diğer tazminat ve ödenekler üstünde herhangi bir etkisi yoktur.

5. Bu ek ödeme artışının emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarına etkisi yoktur.


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 13:04
Oha ya. 11 temmuz nedir arkadaş. Zaten komisyonda bugün görüşülecek bir yasa için 4 gün neyi tartışacaklar ki bunlar.
musa1992, 1 saat önce

Arkadaşlar biraz önce ak parti grup başkanı sivas milletvekili Abdullah Güler'in makamını aradım.Numarası :0312 420 65 07. 8077 tl nin 14 günlük farkının kanuna eklenmesini istedim ve vekilimize ileteceğim dedi.Ayrıca genel kurul 11 temmuz salı günü toplanacakmış.Ben bugün zannediyordum.Arkadaşlar herkes arasın hiç yoktan 8077 tlnin 14 günlük farkını isteyelim.Başka elimizden bir şey gelmiyor


musa1992
Memur
07 Temmuz 2023 13:32

Bana söylenen bu şekilde siz de arayabilirsiniz

Uzmanmaliyeci34, 1 saat önce
Oha ya. 11 temmuz nedir arkadaş. Zaten komisyonda bugün görüşülecek bir yasa için 4 gün neyi tartışacaklar ki bunlar.

Vardır bir hayır
Memur
07 Temmuz 2023 13:36

Artacak arkadaş artacak ne taktınız şu seyyanen zamma asıl konu taban maaşa eklenmedi 8 bin bile değil taban maaş ayrıca bordrodaki yan ödemeler sadece %17 artacak oransal çok düşük geldi


Vardır bir hayır
Memur
07 Temmuz 2023 13:37

Taban maaş asgari ücretten düşük olmamali

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?8000nin ocaktaki akıbeti%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokSeyyanen zammın yarısı yatacak tam degil8000 TL olayı.

Sözlük

arı 1 şu an çalan şarkı 4 kıranta 1 açık e 1 morfoloji 1 menemen 3 vatandaşa tavsiyeler 1 dünyanın en yaşlı köpeği 1 şiir köşesi 2 kıskandırmak 1

Son Haberler

Memurların yıllık izinlerine ikişer gün yol izni eklenmesi zorunlu mu?Türk bilim insanları yeni bir parazit türü keşfettiİstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına ilişkin esaslar belirlendiSivas'ta 23 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduBenzin ve motorine çifte zam geliyor

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı