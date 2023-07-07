8077 Tl Sabit mi?

Arkadaşlar bu 8077 tl lik ödeme gelecek dönemki zamlardan etkilenecek mi yoksa sabit olarak mı kalacak. Eğer 8077 sabit ise bu zammın hiç bir anlamı yok !!!

Arkadaşlar bu 8077 tl lik ödeme gelecek dönemki zamlardan etkilenecek mi yoksa sabit olarak mı kalacak. Eğer 8077 sabit ise bu zammın hiç bir anlamı yok !!!