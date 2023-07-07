Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 12:38
Sevdiği kız başkasına varmış

Çalar Ali cabbar, bu nasıl dert bu nasıl sınav, anlayabilirsen anla Ali cabbar...

Bundan sonra bu forumda böyle başlıklar açıcam, zira editör arkadaşlar hoşlarına gitmeyen başlığı kaldırıp 1 hafta ceza veriyorlar, bu kadar büyük bir sosyal medya platformunda herkes maşallah ağzına geleni sayıyor sövüyor ceza almıyor ama ben ceza alıyorum neden? Çünkü hoşlarına gitmiyor, eninde sonunda sizi bu editörlükten attırıcam


Kumrukardelen
Şef
07 Temmuz 2023 12:43

Ne kadar saçma başlık olmuş... Pes cidden. Şu erkekler neden burda böyle başlık açarlar?


unlukurabiye
Aday Memur
07 Temmuz 2023 12:55

Madem başlık saçma neden yazıyorsunuz? Gerçi ben sizin yan nikinizi de kim olduğunuzu da çok iyi biliyorum, neden yazdığınızıda çok iyi biliyorum ama olsundu :) sen kimse farketmiyor san yine :)

Kumrukardelen, 1 saat önce

Ne kadar saçma başlık olmuş... Pes cidden. Şu erkekler neden burda böyle başlık açarlar?


Thalesemre
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 13:21

Forum iyice çöplüğe döndü


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
07 Temmuz 2023 13:29
Doğru söylüyor. Söven ceza almıyor sökülen ceza alıyor

unlukurabiye
Aday Memur
07 Temmuz 2023 13:40

Ne güzel ya, gel hakaret et çöplük de, asıl çöplük sizin gelip bu sataşınız

Thalesemre, 48 dk. önce

Forum iyice çöplüğe döndü


Thalesemre
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 14:01

Ben forum çöplük olmuş dedim. Sen neden üstüne alındın? Sanırım kendinden şüphen var.

unlukurabiye, 29 dk. önce

Ne güzel ya, gel hakaret et çöplük de, asıl çöplük sizin gelip bu sataşınız

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