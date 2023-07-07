Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 12:40
Ne dedik? Mehmet Şimşek varken halka gün yüzü yok demedik mi?

Mehmet Şimşek halkı sevmez. Vergi üstüne vergi bindirir. Vergiyi tabana yayacağız diye yola çıktı. Halbuki Doğrudan vergiyi toplayabilse buna gerek kalmaz

22 bin için davul çalanlar. Hijyen malzemeleri?nin vergisine bile %150 zam geldi.

Daha bu başlangıç. İliğinizi sömürecekler. Çıkın konuşun şimdi

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