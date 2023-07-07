Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


07 Temmuz 2023 12:51
Teknisyen mühendis farkı alabilir mi?

Bu konuyla ilgili bakanlıktan görüş istedik fakat cevap gelmedi. Muhtemelen de gelmeyecek.

Sizlerden ricam. Eğer bu konuda bilgisi ve tecrübesi olan varsa bilgi verebilir mi?

Teknisyen ünvanında bir çalışan, mezuniyetine göre teknik öğretmen veya mühendis ek ödemesini alabilir mi?

Mutemetimizin söylediği; "sadece bir üst ünvanın ödemesini alabilirsin" şeklinde. Yani bu farkı alabilmek için tekniker olmak gerekiyormuş. Bu yüzden şuan tekniker özlük haklarını veriyor.

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