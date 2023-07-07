Her Ayın 3.'de Saat 10:00'da Sevgili Bekler Gibi Heyecanla Bekleyeceğim Seni TUİK!

Sıkı kemer sıkma politikaları ile birlikte, toplu sözleşme tiyatrosu memurun alacağı zamları belirlemeyeceğinden; Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi TUİK enflasyonu dışında bir ücret artışı almayacağımızdan kaderimiz TUİK rakamlarına bağlıdır. Çoluk çocuğumuzun rıskı bu kurumun elinde olduğundan dolayı eskiden olduğu gibi her ayın üçün ve saat 10 da seni aynı yerde(internet sayfalarında) bekleyeceğim! Aynı heyecanla ve aynı tutku ile! Kimse aramıza giremez! Leylanın mecnunu beklediği gibi bekleyeceğim! Senle artık kuru fasulye ve pilav gibi olduk! Kimse bizi ayıramaz! Sevgiliyi beklerken ki heyecan gibi bir dahaki buluşmamızda görüşmek dileği ile....