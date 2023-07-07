Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


07 Temmuz 2023 13:08
bize dogrulari soyleseydiler belkide heppimiz hafiz'dik!!!

Koca Devlet eğer kıyametin geldiğini biliyorsada bize söylemiyorsa, ahit sandığını bulmuşlarsada onuda söylemiyorsa, deccalin geldiğini bildiğini ve mesihin de geleceğini bildiğini söylemiyorsa, sadece kendi çevresini haberdar ediyorsa (elitler), bizim suçumuz ne bir. İkincisi bu bir haktır. Belki ben inanmıyordum ama bütün söylenenler gerçekleştiği için bende artık inancam ve tövbe etcem ama bana bilgi verilmiyor. Yada inanıyorum ama iluminatinin yaptığı beyin yıkama yüzünden şaşırırsam...bu kadermi? Ne kadar zamanımız kaldı? Felaketler çoğaldı, zaman kısaldı, dünya tersine dönmeye başladı...ne yapcaz şimdi? devletin bize sahip çıkması gerekmiyormuydu? Ben birileri biliyorsada bize söylemiyorsalar işi ahirete bırakmıyorum ...hakkımı helal etmiyorum.

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