Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Temmuz 2023 13:12
Personel ayırımı/adaletsizlik

Arkadaşlar ben üniversitede 4/b destek personeliydim ve kadro gelince hizmetli memur oldum. Okulumuzda yüzlerce eski hizmetli memurlar masa başlarında veya en kötüsü çay ocağında çalışıyor. Bende hizmetli memur olmama rağmen hala 4/b deki gibi tuvalet temizliği çöp toplama paspas vb işlerinde çalıştırılıyorum. Sendika aracılığıyla kaç kere yönetime isyan etmemize rağmen üniversite yönetimi hiçbirşey yapmıyor. Burada büyük adaletsizlik var, eski hizmetliler masa başlarında çalışırken, ben ve benim gibi birçok arkadaş kadro alıp hizmetli memur olmamıza rağmen hala temizlik yapıyoruz. Tamam biz yapmayalım demiyoruz ama neden diğer hizmetliler yapmıyor ? Neden biz yapıyorız bizde aynı kadrodayız. Bu durumu cimere şikayet etmeyi düşünüyorum..

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