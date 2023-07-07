Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Temmuz 2023 13:13
Memurlara zam vermenin anlamı ne şimdi?

Güya zam verdiler bize... ki işçinin altında kaldık zaten. Herşeye zam yapıyorsanız eğer bize verdiğiniz zam neyin nesi? Bize zam vermediniz. Sadece yapacağınız zamların altında biz ezilmeyelim diye artış yaptınız. biz zam istiyoruz. ordan verip burdan alıyorsanız bu zam değilki. Nasıl bir haksızlık bu. Dur diyecek kimse yokmu? Eskiden sendikalar bize çalışırdı. şimdikiler devlete çalışıyor. sendika adı altında onlara çalışıyor.


garibimmemur
Aday Memur
07 Temmuz 2023 13:56

ve şunuda ekleyeyim. az önce mutemet arkadaş ne dedi. bu şu an yediğimiz haksızlık aslında tek bir defaya mahsus değil. Yapılan zam maaşa yapılmadığı için, ilerde aldığımız zamlardanda birşey anlamıcaz. yani zam maaşa yapılacağı için şuan verdiklerinin üstüne zam yapmıcaklar. maaş aynı çünkü. maaşın üstünde zam olcak yani her yönden bizi kandırdılar.

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