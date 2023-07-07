Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 13:25
Memur Maaş Düzenlemesi

Merhaba arkadaşlar sizce memur zammı hususunda mecliste düzenleme gelir mi?Mustafa Destici refah payı geleceğinden bahsetti .Sizce bu yasa tasarısı mecliste değişikliğe uğrayarak refah payı verilir mi ?İyi günler herkese


civil_eng06
Şef
07 Temmuz 2023 13:59

Seçim bitti kim sallar desticiyi artık.


M Can
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 14:03

https://www.kamuajans.com/memurlar/15-temmuza-zamli-maaslar-yetismeyecek-cunku-tbmm-calismalara-ara-verdi-576538


payitaht26
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 14:05

Bugün komisyonda görüşülecek. Olacaksa bir değişiklik orada olur yoksa Genel Kurulda oylar geçerler. Destici izlenimini aktardı ben bekliyorum dedi. Bakalım göreceğiz. Umudumuz az ama


akbey aslan
Şef
07 Temmuz 2023 14:06
Bugün genel kurul kaçta toplanacak

akbey aslan
Şef
07 Temmuz 2023 14:07
15 temmuza yetişir mi
payitaht26, 6 dk. önce

Bugün komisyonda görüşülecek. Olacaksa bir değişiklik orada olur yoksa Genel Kurulda oylar geçerler. Destici izlenimini aktardı ben bekliyorum dedi. Bakalım göreceğiz. Umudumuz az ama

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