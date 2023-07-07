Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 14:28
Seyyanen zam hakkında bilgi

Sevgili polis kardeşlerim bir mutemet olarak yapılan seyyanen zam hakkında bilgi vermek istiyorum.

1. Kanun metninde 15.965 ek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ek ödeme olarak ödenir diyor. Bu miktar da 8138 liraya denk geliyor. Damga vergisi kesildikten sonra maaşa 8077 TL net olarak yansıyacak.

2. Bu ek ödeme gelir vergisine tabi değildir sadece damga vergisi alınır.

3. Memur maaş katsayısı 6 ayda bir yüzdelik zam ile güncellendiği için bu ek ödeme sabit değildir her zam döneminde artar.

4. Bu ek ödeme artışının diğer tazminat ve ödenekler üstünde herhangi bir etkisi yoktur.

5. Bu ek ödeme artışının emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarına etkisi yoktur.


yenipolispolice
Aday Memur
07 Temmuz 2023 14:33
Üçüncü maddede ne yazdığını anlamadım 8000 TL altı ayda yapılan zamdan etkilenmeyecek mi

Alemdarali
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 14:38
Etkilenecek onada zam gelecek diyor devrem
yenipolispolice, 1 saat önce
Üçüncü maddede ne yazdığını anlamadım 8000 TL altı ayda yapılan zamdan etkilenmeyecek mi

yenipolispolice
Aday Memur
07 Temmuz 2023 14:42
Teşekkürler
Alemdarali, 1 saat önce
Etkilenecek onada zam gelecek diyor devrem

Karam1453
Aday Memur
07 Temmuz 2023 14:57

14 günlük farkını almayacağız ama değil mi


TakaNuri
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 15:00

Ek ödeme maaş katsayısına bağlandığı için her 6 ayda bir zam döneminde yüzdelik zam ile artacak kardeş.

yenipolispolice, 1 saat önce
Üçüncü maddede ne yazdığını anlamadım 8000 TL altı ayda yapılan zamdan etkilenmeyecek mi

Umut1903
Aday Memur
07 Temmuz 2023 15:07

Temmuzun 1. den geçerli olursa fark alacakmiyiz Nuri bey


TakaNuri
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 15:18

Evet hocam alacaz.

Umut1903, 55 dk. önce

Temmuzun 1. den geçerli olursa fark alacakmiyiz Nuri bey


akbey aslan
Şef
07 Temmuz 2023 15:27
Temmuz 15inden geçerli ama yapılmaz 1 Temmuz
Umut1903, 55 dk. önce

Temmuzun 1. den geçerli olursa fark alacakmiyiz Nuri bey


Umut1903
Aday Memur
07 Temmuz 2023 15:59

Nuri bey 01.07.2023 ve 31.12.2023 tarihli zama ek olarak seyyenan zam yapılması yazıyor

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