Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 14:55
Vakıfbank kredi kartı nakit avans limitini eksiye düşürmüş

Vakıfbank kredi kartı nakit avans limitini eksiye düşürmüş aynı sorunu yaşayan var mı

ne yapmak lazım


turkeli1048
Aday Memur
07 Temmuz 2023 15:08

Vakıfbank limiti 17500'e düşürmüş. 17500 den fazla çektiysen o yüzden eksi gösteriyordur.

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