KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Temmuz 2023 15:06
DHMİ vs TEİAŞ

Dhmi 399 tekniker vs Teiaş işçi tekniker

Hangisini seçerdiniz, neden?

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DHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayliHizmetli olarak çalışmak Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.DHMİ güncel tekniker maaşlarıEge ÜniversitesiMerkezi atama tercihleri hakkındaDHMİ İş Makinesi Sürücüsü Ehliyet Şartı Muamması2023/1 TCDDTCDD 2023/1Sözleşmeli büro personelliği mi ,kadrolu hizmetli mi ?

Sözlük

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