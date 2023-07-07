Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 15:26
Askerlik süresi ve yıllık izin sorunu ??

Arkadaşlar 8 aylık görev sürem var sistemde yıllık izin hakkim gözükmüyor ancak memuriyet öncesi 6 aylik askerlik süresininde dahil edilerek yıllık izin kullanabildiğini duydum.net bilgisi olan varsa beni bilgilendirebilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?8000nin ocaktaki akıbetiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokSeyyanen zammın yarısı yatacak tam degil8000 TL olayı.

Sözlük

threads 2 zülfü livaneli 1 morfoloji 1 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1 vatandaşa tavsiyeler 1 Kuyruğu dik tutmak 2 kıranta 1 füzo 1 hayatın olağan akışı 3 gençler 1

Son Haberler

Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu'İhaleye fesat karıştırma' davasının yeniden görülmesine devam edildiMemur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TLHaziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandıNATO: Türkiye ile İsveç arasındaki farklılıkları gidermek için çalışacağız

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı