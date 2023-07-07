Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 15:31
Öğretmenlikten memurluğa geçen varmi
Ben öğretmen im. Geçiş için dilekçe verdim. Geçen var mı başka

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