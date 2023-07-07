Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 15:33
2023 YILI ADALET BAKANLIĞI- BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

Mühendis alımları için sonuç hala açıklanmadı. Katip, mübaşir vs hepsi açıklandı. Mühendislik Ne zaman açıklanır bir bilgisi olan var mı?

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