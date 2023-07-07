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Editörler : **sude**


07 Temmuz 2023 15:34
Kendi arsana ev yapmak
Kendi arsama ev yapmak istiyorum imar vs hersey var. Buraya ev yapmak için kredi almanin uygun bir yolu var mı. Aydinlatabilecek olan varmi

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