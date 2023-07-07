Kendi arsana ev yapmak

Kendi arsama ev yapmak istiyorum imar vs hersey var. Buraya ev yapmak için kredi almanin uygun bir yolu var mı. Aydinlatabilecek olan varmi

Kendi arsama ev yapmak istiyorum imar vs hersey var. Buraya ev yapmak için kredi almanin uygun bir yolu var mı. Aydinlatabilecek olan varmi