Kendi arsana ev yapmak

Kendi arsama ev yapmak istiyorum ama nakitim yok. Bunun için bir şekilde kredi almanın uygun yolu varmıdir. Fikir verebilecek olan var mı.

Kendi arsama ev yapmak istiyorum ama nakitim yok. Bunun için bir şekilde kredi almanın uygun yolu varmıdir. Fikir verebilecek olan var mı.