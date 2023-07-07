Kendi arsana ev yapmak

Kendi arsama ev yapmak istiyorum ama nakit olmadığı için yapamıyorum. Malum bankalar da kredi vermiyor. Varmi bunun bir yolu yol gösterebilecek olan bilgisi olan biri varmi?

Kendi arsama ev yapmak istiyorum ama nakit olmadığı için yapamıyorum. Malum bankalar da kredi vermiyor. Varmi bunun bir yolu yol gösterebilecek olan bilgisi olan biri varmi?