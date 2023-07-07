Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 15:40
Kendi arsana ev yapmak
Kendi arsama ev yapmak istiyorum ama nakit olmadığı için yapamıyorum. Malum bankalar da kredi vermiyor. Varmi bunun bir yolu yol gösterebilecek olan bilgisi olan biri varmi?

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
07 Temmuz 2023 15:50
Kıymetli bir yerse mütahitvile anlaşırsın. Mütahit de daire alır yapılan binadan. Cebinden para çıkmamış olur
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen 8 binBazı yeni polisleri anlamıyorumİstihdam listesi açıklayan illerTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurMaaş farkı E şükürcüleri alalım. Bu meslek bitmiştir.Zam YalanıTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİPolisin maaşı

Sözlük

uyuz 1 yama 3 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 aldatmak 4 Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz 3 simit Sarayı 2 dünyanın en yaşlı köpeği 1 mesabe 1 kelimeleri titizlikle seçmek 1 morfoloji 1

Son Haberler

Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu'İhaleye fesat karıştırma' davasının yeniden görülmesine devam edildiMemur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TLHaziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandıNATO: Türkiye ile İsveç arasındaki farklılıkları gidermek için çalışacağız

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı