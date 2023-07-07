Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


07 Temmuz 2023 16:07
Makalede bildirilmemiş bildiri sorunsalı ???

Değerli üyeler,Öğrencilik zamanı tam metin bildiri yaptığım çalışmayı makale olarak yayınladım. Tabi o zamanlar bildirilinin makalede bildirilmesi gerektiğini bilmiyordum. İleride doç. başvurusunda etik açıdan sorun olur mu? Bu sorunu nasıl çözebilirim?

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