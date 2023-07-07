Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 16:13
Acil başvuruyu kaçırdım ne yapabilirim

5 dakika ile kaçırdım ne yapabilirim ben 5 sanıyordum. Acil arkadaşlar


Serserdeo
Aday Memur
07 Temmuz 2023 16:17

Neyi kaçırdınız


matematikogretmenii
Memur
07 Temmuz 2023 16:17
Acil başvuru derken?

imsiyat
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 16:24

Depremzedeler için tayin hakkı vardı 5 değil 4 te bitiyormuş


memur414268
Aday Memur
07 Temmuz 2023 16:47

Soğuk suyun varsa içebilirsin

Soğuk karpuz da olur o da iyi gider.

Veyahut yak bir sigara efkarını alır.

En son çare kafanı en yakın duvara tosla...

Benim bildiklerim bunlar reis kolay gelsin


Yondaimeminato
Şef
07 Temmuz 2023 17:42

Şu kapı önlerinde bir kaç dakika ile sınavı kaçıran öğrencilerin tepinmeleri aklıma geldi nedense. Yerlerde sürünenler mi , kapıyı yumruklayanlar mı iyisi mi sen çık masaya tepin hocam !!


almila.börte hanım
07 Temmuz 2023 17:44
Uzatırlar belki süreyi. Dikkat ettim de geçen yıl çoğu başvuranların süresi hep uzatıldı
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