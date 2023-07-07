Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 16:13
13.000 TL'nin Maaş Farkı

Fark ne kadar olacak birisi net rakam söyleyebilir mi ?


josephpanik
Aday Memur
07 Temmuz 2023 16:44

Sadece yüzde 17.55 in farkı olacak.8077 15 temmuz dan itibaren geçerli.


Albatros3319
Aday Memur
07 Temmuz 2023 16:46
8077 seyyanen zammın farkı yok 17,56 zammın ne kadarsa 14 günlük kısmı fark yatacak
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