Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 16:32
Şu olumsuz haber pompalamayı bi bırakır mısınız lütfen?

Ya arkadaşlar nedir bu ya? Her gün kıyma, lpg, ötv bilmem ne konusu okumak zorunda mıyım ben bu forumda?

Tatildeyim zaten. Bi bakayım dedim foruma. Bakmaz olaydım keşke... İçim karardı.

Ya biz zaten medyada neye zam geldiğini, her şeyin fiyatını okuyoruz. Burada bi de sizden duymak zorunda değiliz.

Şurada eğitim konuşalım ya... Ben eğitimle ilgili farklı konular, haberler, yenilikler görmek istiyorum. Ne bileyim, sınıfta kullanabileceğim ilginç ve yeni bir materyal. Veya yeni yapılmış bilimsel bir araştırma veya güzel bir makale...

Gerçi bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri anlamak da zor, "getirgeçli, götürgeçli" yordamalı vardamalı kelimelerle ne anlattıkları anlaşılmıyor ama yine de bi bakın. Hani Nurettin Nebati'nin bir sözü vardır ya, eğitim alanındaki makaleler ondan beter...

Nurettin Nebati:

-Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır-

Ben 1-2 tane size makale atayım, belki okuyan olur. Ben de pek anlamadım, ama lütfen burada eğitimle ilgili olumlu şeyler konuşalım.

Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1111443

Okul Müdürlerinin Mentorluk Düzeyleri ve Müdür Yardımcılarının Okullarının Gelişim İhtiyaçlarını Belirleme Düzeyleri Arasındaki İlişki

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1174412


bulaşşıkk
Aday Memur
07 Temmuz 2023 16:35

Gel başka bir şey pompalayım sana Allahımın lalesi.


Yamyamav
Memur
07 Temmuz 2023 16:37

Öğretmenin derdi artık eğitim değil ekonomi. Maalesef.


Yondaimeminato
Şef
07 Temmuz 2023 16:45

Tüm Türkiyenin gündemi açlık,sefalet bey efendinin gündemi dergiparktan anlayamadığı bir iki makale . Allah başka dert vermesin .


Kagiş
Müsteşar
07 Temmuz 2023 16:47

Pomodoro Tekniğini tanıtın öğrencilerinize! Nasıl iyi mi?))


ambition0571
Şef
07 Temmuz 2023 17:00

Sen de bakmazsın olur biter, biz buradaki fakirler ve cahiller olarak senin seviyeni aşağı çekeriz.


eshil86
Aday Memur
07 Temmuz 2023 17:03

Efendilik arayan Threads'e gitsin burası Memurlar.net. Burada diikiş var dikişş


arthistoryyyy
Aday Memur
07 Temmuz 2023 17:08

aç ayı oynamaz demişler borç içindeyken bir de gelen zam bile borcumu kapatmıyorken makale okuyacak kafa mı kalıyor.

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