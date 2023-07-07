Şu olumsuz haber pompalamayı bi bırakır mısınız lütfen?

Ya arkadaşlar nedir bu ya? Her gün kıyma, lpg, ötv bilmem ne konusu okumak zorunda mıyım ben bu forumda?

Tatildeyim zaten. Bi bakayım dedim foruma. Bakmaz olaydım keşke... İçim karardı.

Ya biz zaten medyada neye zam geldiğini, her şeyin fiyatını okuyoruz. Burada bi de sizden duymak zorunda değiliz.

Şurada eğitim konuşalım ya... Ben eğitimle ilgili farklı konular, haberler, yenilikler görmek istiyorum. Ne bileyim, sınıfta kullanabileceğim ilginç ve yeni bir materyal. Veya yeni yapılmış bilimsel bir araştırma veya güzel bir makale...

Gerçi bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri anlamak da zor, "getirgeçli, götürgeçli" yordamalı vardamalı kelimelerle ne anlattıkları anlaşılmıyor ama yine de bi bakın. Hani Nurettin Nebati'nin bir sözü vardır ya, eğitim alanındaki makaleler ondan beter...

Nurettin Nebati:

-Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır-

Ben 1-2 tane size makale atayım, belki okuyan olur. Ben de pek anlamadım, ama lütfen burada eğitimle ilgili olumlu şeyler konuşalım.

Eğitim Alanında 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1111443

Okul Müdürlerinin Mentorluk Düzeyleri ve Müdür Yardımcılarının Okullarının Gelişim İhtiyaçlarını Belirleme Düzeyleri Arasındaki İlişki

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1174412