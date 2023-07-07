Saçma sapan bir çalışma mobingi

Bayramda full çakıştım bürodaki personelin neredeyse tamamı 8 gün izin yaptı . Şimdi izne çıkanlar var diye 7 gün sabah 08 akşam 19 çakışmamı bekleyen bir amirim var. Amir yani başkomiser . 7 gün gündüz Çalışma sistemi mi olur dedim idari bürocuya yapacak birşey yok diyor bir altı komiserle görüştüm yapacak birşey yok diyor.. yeni geldim büroya dşye saçma sapan sistemlerle çalıştırılıyorum . Bir onun yerine bir bunun yerine 3 gün üst üste gece 2 gün gündüz 7 gün gündüz. Bununla ilgili ne yapabilirim yeni geldim sorun çıkaran memur da olmak istemiyorum . 8 yıllık memurum. Adli mukayitlik yapıyorum

Bayramda full çakıştım bürodaki personelin neredeyse tamamı 8 gün izin yaptı . Şimdi izne çıkanlar var diye 7 gün sabah 08 akşam 19 çakışmamı bekleyen bir amirim var. Amir yani başkomiser . 7 gün gündüz Çalışma sistemi mi olur dedim idari bürocuya yapacak birşey yok diyor bir altı komiserle görüştüm yapacak birşey yok diyor.. yeni geldim büroya dşye saçma sapan sistemlerle çalıştırılıyorum . Bir onun yerine bir bunun yerine 3 gün üst üste gece 2 gün gündüz 7 gün gündüz. Bununla ilgili ne yapabilirim yeni geldim sorun çıkaran memur da olmak istemiyorum . 8 yıllık memurum. Adli mukayitlik yapıyorum