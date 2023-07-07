Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 16:34
Saçma sapan bir çalışma mobingi
Bayramda full çakıştım bürodaki personelin neredeyse tamamı 8 gün izin yaptı . Şimdi izne çıkanlar var diye 7 gün sabah 08 akşam 19 çakışmamı bekleyen bir amirim var. Amir yani başkomiser . 7 gün gündüz Çalışma sistemi mi olur dedim idari bürocuya yapacak birşey yok diyor bir altı komiserle görüştüm yapacak birşey yok diyor.. yeni geldim büroya dşye saçma sapan sistemlerle çalıştırılıyorum . Bir onun yerine bir bunun yerine 3 gün üst üste gece 2 gün gündüz 7 gün gündüz. Bununla ilgili ne yapabilirim yeni geldim sorun çıkaran memur da olmak istemiyorum . 8 yıllık memurum. Adli mukayitlik yapıyorum

yellowstone01
Aday Memur
07 Temmuz 2023 16:35
*dğzeltme çalışmamı

Kosovali7171
Şef
07 Temmuz 2023 16:51
Tamamen idari burocuyla alakalı bu idari bürolarda branşlamali adam hiç birşey bilmiyor izin nasıl ayarlanır yıllık izine nasıl çıkarılır adam eksik oldu mu ne yapılır ortada boşta gezen adamı tutup gel idari burocu ol diyorlar sonra memur çıksın işin içinden işi bilen istekli sorunları çözebilen adam olması lazım gerekirse bununla ilgili özel egitimler verilmeli bu izin muhabbetinin çalışma şeklinin yüzde 80 idari burocularin yüzünden bilmiyor ne yapacağını senin üzerinden günü kurtarmaya çalışıyor

yellowstone01
Aday Memur
07 Temmuz 2023 16:56
Ben inan böyle birşey görmedim büroda kadın bir komiser var Allahtan korkar gibi korkuyorlar. Altında bir yıldız komiser var onunla konuştum komiserim 7 gün gündüz şu uçakta böyle bir Çalışma sistemi mi var diyorum yapacak birşey yok diyor . Allah aşkına bir akıl verin . Tartışsam suç mu? Çalışmıyorum böyle bşr sistemde desem suç mu? Nasıl gidecek bu şekilde acaba
Kosovali7171, 1 saat önce
Tamamen idari burocuyla alakalı bu idari bürolarda branşlamali adam hiç birşey bilmiyor izin nasıl ayarlanır yıllık izine nasıl çıkarılır adam eksik oldu mu ne yapılır ortada boşta gezen adamı tutup gel idari burocu ol diyorlar sonra memur çıksın işin içinden işi bilen istekli sorunları çözebilen adam olması lazım gerekirse bununla ilgili özel egitimler verilmeli bu izin muhabbetinin çalışma şeklinin yüzde 80 idari burocularin yüzünden bilmiyor ne yapacağını senin üzerinden günü kurtarmaya çalışıyor
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