Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Temmuz 2023 16:45
Cep telefonu harçları

Bugün 6 bin olan harç yarin itibari ile 20 bin olacak ben bugün 6 bini yatirsam ortalama 2 ay sonra yurtdışına gir çık yapsam bu ödediğim harç geçerli olur mu ??

Çok Yazılan Konular

Jandarma askerdir diyenlereZam, maaş, meslek hakkındaUzman çavuş tazminat hakkındaKKK Ydk??Sahte imzaÜsteğmen Refakat izni Hakkında.Sağlık nedeniyle tayin hakkı.Moderatorler neredeJandarma Maaş

Sözlük

iştiyak 1 hayatın olağan akışı 3 füzo 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 6 özlemek 1 menemen 1 kıranta 1 vatandaşa tavsiyeler 1 şu an çalan şarkı 5

Son Haberler

Külünk: Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren...Mali ve Sosyal haklara ilişkin genelge yayımlandıBakanlıktan 'Temmuz Maaşlarına' dair duyuruAnkara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı