Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Temmuz 2023 16:46
İl içi değişiklik için calisma sure şartı var mi

Es durumundan bursa ya tayin isticem daha sonra ilçe den ile nasıl geçebilirim bir yıl iki yıl gibi çalışma şartı var mi.(8 yıldır devlet memuruyum)

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