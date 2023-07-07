Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


07 Temmuz 2023 17:08
ingilizce kursları hk.

merhaba arkadaşlar, ingilizce kursları ve yurtdışı eğitim hediyeli kapmayaları illa ki görmüşsünüzdür. bu kurslara katılan gerekli kurları alıp, -bu dili çözdüm- diyen, yurtdışı eğitimine de gidebilen oldu mu? bu iş not ve başarı ile mi alakalı yoksa tamamen fiyasko mu?

kurslar ve püf noktaları hakkında tecrübe ve fikirlerinizi beklerim. şimdiden teşekkürler

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