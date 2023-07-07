Memur Zammının Bütçeye Maliyeti

Memurlar.net daha zam kulisleri yapılırken buna benzer bir haber yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. Bugün yine memur zammının bütçeye maliyetini haberleştirmiş. Arkadaşım burası memurun hakkını hukukunu savunan bir site mi yoksa memur düşmanı bir site mi? Şimdiye kadar işçilere yapılan zammın bütçeye maliyeti şu kadar olacak diye bir haber yapıldığını görmedim, ki bizden daha çok maaş ve zam alıyorlar. Nedir bu memurlara olan düşmanlık o kadar üyeniz takip edeniniz var ayıp gerçekten yahu.

Memurlar.net daha zam kulisleri yapılırken buna benzer bir haber yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. Bugün yine memur zammının bütçeye maliyetini haberleştirmiş. Arkadaşım burası memurun hakkını hukukunu savunan bir site mi yoksa memur düşmanı bir site mi? Şimdiye kadar işçilere yapılan zammın bütçeye maliyeti şu kadar olacak diye bir haber yapıldığını görmedim, ki bizden daha çok maaş ve zam alıyorlar. Nedir bu memurlara olan düşmanlık o kadar üyeniz takip edeniniz var ayıp gerçekten yahu.