Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 17:10
Memur Zammının Bütçeye Maliyeti
Memurlar.net daha zam kulisleri yapılırken buna benzer bir haber yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. Bugün yine memur zammının bütçeye maliyetini haberleştirmiş. Arkadaşım burası memurun hakkını hukukunu savunan bir site mi yoksa memur düşmanı bir site mi? Şimdiye kadar işçilere yapılan zammın bütçeye maliyeti şu kadar olacak diye bir haber yapıldığını görmedim, ki bizden daha çok maaş ve zam alıyorlar. Nedir bu memurlara olan düşmanlık o kadar üyeniz takip edeniniz var ayıp gerçekten yahu.

thunderhan
Aday Memur
07 Temmuz 2023 17:21
Zam falan istemez zaten bütçeye yük oluyor diye bir haber daha yapın, siz de rahatlayın biz de rahatlayalım bari.

debug
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 17:26

"Arkadaşım burası memurun hakkını hukukunu savunan bir site mi yoksa memur düşmanı bir site mi?" bence bu soruyu sorman bile abes. malumsen neyse malumnet de aynı tayfa

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