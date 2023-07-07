Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 17:37
İçişleri bakanlığı yüksek disiplin kurulu
Yazılı savunmayı verdikten sonra Sözlü savunma için genelde ne kadar sürede çağırırlar.

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