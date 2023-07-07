KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 17:37
2023 hakim savcılık yeterlilik sınavı
2023 mesleki yeterlilik sınavı yapılacak ilk olarak hakimlik sınavına girmeden.. Sizce nasıl olır hangi konular vs bilen varmı?

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