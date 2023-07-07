Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 17:42
Ali Yalçın Ergün Atalay'dan Ders Al

Adam masaya yumruğunu vurdu çaycısı müdürden fazla alıyor şimdi. Sen üç buçuk bile alamıyorsun. Ya o koltuğu devret ya da çık hakkımızı savun.


esenö
Aday Memur
07 Temmuz 2023 17:45

3 bucuk için bastırsa alır ama o yürek yok onda

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