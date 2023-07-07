Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 17:44
Mardin KIZILTEPE de evini boşaltacak varmi

Kiziltepede evini boşaltacak varsa özelden dönüş yaparsa sevinirim ev skntisi var geçen geldim bulamadan döndüm tekrar gideceğim boşaltacak ya da bildgnz kiralık varsa dönüş yaparsa sevinirim ozelden

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