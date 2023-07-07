Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 18:01
Proje okulu atamaları yürürlükten kaldorıldı
Merhaba. Proje okullarına atama takvimi yürürlükten kaldırıldı diye dysden yazı geldi. Çok saçma.

feneseli11
Aday Memur
07 Temmuz 2023 18:48
Tercihlerde iptal mi edilmiş oldu hocam

Velocıraptor
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 18:50
14 yıl aynı okulda çalışmış olacak bağzıları !!!

Selim Sabit
07 Temmuz 2023 19:01
Emin misiniz hocam?

b3rn4
Müsteşar
07 Temmuz 2023 19:22

Evet yazı geldi..


TARİHCHİ
Aday Memur
07 Temmuz 2023 19:28

Hangi il Hocam.

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