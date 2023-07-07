Engelli yakını çalışma saatleri

Selamlar. Benim çocugum da engelli. Dilekçe ile idari buroma başvurdum. Şuan 9-5 haftasonu ve tüm resmi tatillerde izin kullanıyorum. Ek görevlerin hepsinden muafım. Nöbet tutmuyorum bu yönetmelikte yazan. (Terör parası da ödenmiyor)

Ancak senin konun tamamen amirin insiyatifi ile alakalı. Amir seni ekipte çalıştırıp saat 5?te değişim yaptırır mı bence yaptırmaz.