Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 18:13
Engelli yakını çalışma saatleri

Arkadaşlar merhaba %90 engelli çocuğum var trafik ekipte çalışıyorum büroya geçmek istemiyorum hafta içi çocuğun hastane eğitim işlerinden dolayı ekipte kalıp ek görevlerden muaf olabilir miyim


Suv3yda
07 Temmuz 2023 19:33

Selamlar. Benim çocugum da engelli. Dilekçe ile idari buroma başvurdum. Şuan 9-5 haftasonu ve tüm resmi tatillerde izin kullanıyorum. Ek görevlerin hepsinden muafım. Nöbet tutmuyorum bu yönetmelikte yazan. (Terör parası da ödenmiyor)

Ancak senin konun tamamen amirin insiyatifi ile alakalı. Amir seni ekipte çalıştırıp saat 5?te değişim yaptırır mı bence yaptırmaz.

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