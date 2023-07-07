KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Temmuz 2023 18:22
İSG( C ) 7163 NİTELİK KODU HAKKINDA

Tcdd 2014 mühendis atamasında c sınıfı isg uzmanı şartı olmasını koymuştu, şimdi raylı sistemler mühendisliğine koymuş. Sorum şu nitelik kodu tutsun tutmasın puanı yüksek bi mühendis tercih yapabilecek ama belgesi yoksa sonradan ataması iptal edilecek. Yani bu nitelik kodu taşımayan yüksek puanların tercih ettiği kadrolar yanmış mı oluyor, yoksa sağlamazsa hemen başkası mı alınıyor bu süreci merak ediyorum..şimdiden tesekkürler


yeşilrussel
Aday Memur
07 Temmuz 2023 18:43

Sonraki merkezi alimda alir

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