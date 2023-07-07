Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 18:24
Adalet ilk okul mezununu iki parti bayragi asanı taseron iscisi yapip kadro verip muhendisten fazla

Ben miyim yanlış. Bunlar elektrik direklerinde maden ocaklarinda calisan isciler degil. Bunlar torpille taserona sonrada kadroya gecenler. Hizmetli muhendisten avukattan ogretmenden nasil fazla maas alir. Yan yana ayni gorevi yapan kpss ile giren 10500 aldi 6 ay bedavadan giren 23000 bin bumu adaletiniz sizin.


tekniker2528
Şef
07 Temmuz 2023 18:29

Deprem pandemi savaş oldu ekonomi bozuksa hep birlikte cekelim sıkıntısını. Işçiler öz evlat memurlar üvey mi bu nasıl adalet.

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