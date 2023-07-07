Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 18:32
Memur sen in yüzde 70 i ogretmen
2 milyon 600 bin memur 1 milyon 200 bin öğretmen var .. 400 bin emniyet teşkilatını sendika üyesi olamadığı için dusersek 2.2 milyon memur eder .. memur-sen in üye sayısı 1.1 milyon sanırım yüzde 70 i ogretmen butayfanin .. iki üç kuruş almak için öğretmenlerim memuru bu sendikaya köle etmiş durumda .. memur-sen e tepki neden gostermiyorsunuz

Anuşirvann
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 18:47

Bu konuda başlık sahibine katılıyorum. Maalesef öğretmen camiasının üçte biri memnun sen üyesi. Bütün hak kayıplarında onların katkısı var. Çok şükür sendikalı öğretmen değilim. Kul hakkına girmek en büyük günah.

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