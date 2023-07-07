Memur sen in yüzde 70 i ogretmen

2 milyon 600 bin memur 1 milyon 200 bin öğretmen var .. 400 bin emniyet teşkilatını sendika üyesi olamadığı için dusersek 2.2 milyon memur eder .. memur-sen in üye sayısı 1.1 milyon sanırım yüzde 70 i ogretmen butayfanin .. iki üç kuruş almak için öğretmenlerim memuru bu sendikaya köle etmiş durumda .. memur-sen e tepki neden gostermiyorsunuz

2 milyon 600 bin memur 1 milyon 200 bin öğretmen var .. 400 bin emniyet teşkilatını sendika üyesi olamadığı için dusersek 2.2 milyon memur eder .. memur-sen in üye sayısı 1.1 milyon sanırım yüzde 70 i ogretmen butayfanin .. iki üç kuruş almak için öğretmenlerim memuru bu sendikaya köle etmiş durumda .. memur-sen e tepki neden gostermiyorsunuz