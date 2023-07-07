Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 18:46
CTE CEZAEVİ MÜDÜR TAYİNLERİ

Arkadaşlar haftalardır bekliyoruz kiralar, nakliyeciler uçtu gitti. Bu iş artık saçma bir yere evrildi. Bilgisi olan, duyumu olan varsa yazabilir mi? Noluyor...

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