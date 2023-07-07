Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 18:46
4B sözleşmeli memura seyyanen yok mu?

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre sözleşme ücretleri %17 oranında artırılmış yazıyor ve seyyanen zama ilişkin bi ibare yok noldu şimdi biz seyyanen zam alamadık mı?

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